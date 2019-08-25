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ناشط إعلامي: لولا الإمارات لما عاد المسؤولون إلى عدن لتأدية أعمالهم

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ناشط إعلامي: لولا الإمارات لما عاد المسؤولون إلى عدن لتأدية أعمالهم

كتب

عدن - الخليج 365

أفاد مراقبون بان "فشل وفساد الحكومة كان سبباً رئيسياً في الأحداث التي شهدها عدد من المحافظات المحررة".

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وقال الناشط الإعلامي محمد مساعد في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - ، إن المواطنين في المحافظات المحررة، لا يعرفون غير المساعدات المقدمة من دول التحالف وخاصة دولة الإمارات، التي كانت حاضره منذ تحرير عدن، وفي كل المؤسسات الخدمية، من إعادة تأهيل وتأثيث وتجهيز بما جعلها جاهزة لأداء أعمالها واستقبال الوزراء الذين ظلوا في الخارج وعادوا لاستلام وزاراتهم ومؤسساتهم وهي جاهزة.

وأضاف أن الوزراء والمسؤولين لم يكونوا عند مستوى التحديات والمرحلة، وحول الكثير منهم وزاراتهم إلى مؤسسات خاصة بأحزابهم وأقاربهم وبالتالي فقدت هذه المؤسسات دورها الريادي في المجتمع، ما أسهم في خروج الأوضاع عن السيطرة في عدد من المحافظات. 

واعتبر أن تحميل الإمارات المسؤولية أمر مثير للسخرية، لأنه لولا الإمارات لما عادوا إلى عدن لتأدية أعمالهم وهذا بشهادة رئيس الوزراء السابق بن دغر في أحد خطاباته التي أثنى فيها على الدور الإماراتي.  

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