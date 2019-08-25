شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : يحدث الآن في محافظة شبوة وسط تكبيرات النصر والزحف تجاه الصعيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6294958أكدت مصادر عسكرية بتمكن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على نقطة العكف اخر نقطة لقوات النخبة في محيط مدينة عتق محافظة شبوة وسط تكبيرات النصر .

وطبقا للمصادر أنه وبسقوط هذه النطقة تكون النخبة قد خسرت حضورها الكامل في عتق ومحيطها , مشيرا أن قوات الشرعية تقوم الان بالزحف صوب مفرق مديرية الصعيد الواصل الى مديرية حبان .6294958

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