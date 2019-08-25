شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر الإمارات من تغلغل أفاعي الجنوب في أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2641678حذر الصحافي والكاتب السعودي خالد المطرفي، دولة الإمارات العربية المتحدة، من الدور الذي يقوم به السياسي اليمني الجنوبي هاني بن مسهور، المتواجد في الإمارات.

وغرد الكاتب السعودي على" تويتر" قائلا: السياسي اليمني الجنوبي هاني بن مسهور، والذي يكتب في جريدة البيان الإماراتية، يطالب بالانفصال عن الوحدة اليمنية ويعمل حوثي بلباس جنوبي.

ووصف المطرفي، السياسي مسهور كالأفعى تغلغل في اوساط الإماراتيين دون أن يعلموا أنه حوثي بلباس انفصالي جنوبي.

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وجاءت تغريدة الصحافي السعودي، رداً على تغريدة السياسي هاني مسهور الذي أمتدح فيها زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي.

وقال مسهور، في تغريده على" تويتر" وحش من وحوش اليمن انتصر في معركة اعتاد عليها اليمنيين، المسؤولية ليست تجاه الوحوش بل تجاه جنوب تفتك به وحوش صنعاء، في إشارة إلى عبدالملك الحوثي.

ورد المطرفي على تغريدة مسهور، متسائلا هل الحوثي برداء انفصالي يعطي دروس الا في التلون كالحرباء؟ أجل تقول وحش وانتصر ... كيف أمور الحقيقة معاك عادها في صنعاء ولا وصلت لعدن؟

وأضاف هذا يضحك على مؤسساتنا الخليجية يسرح ويمرح دون حسيب ولا ضابط! هم العدو فحذروهم.2641678