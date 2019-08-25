شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الجيش الوطني يفاجئ المجلس الانتقالي بمحافظة جنوبية جديدة بعد شبوة ، ويحقق فجر اليوم اول انتصاراته الساحقة .. ومعسكر كامل للحزام الامني يعلن الاستسلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9272291قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين تعلن تأييدها للشرعية وتقطع جميع طرق الأمدادات المؤدية الى محافظة شبوة.

وقال شهود عيان انه تم تسليم معسكر عكد قبل لحظات لقوات الشرعية واعلن جميع مافي المعسكر تأييدهم لقرارات القائد المشير الركن عبدربه منصور هادي .

حيث ابدى الأفراد تفهمهم لما يجري من فتنة في محافظة شبوة والجنوب بشكل عام.

وطالبوا جميع القوات المغرر بها الحرص على اللحمة الوطنية ومبدى التصالح والتسامح من منطلق دم الجنوبي على الجنوبي حرام .

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