شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..ولي عهد ابو ظبي يقسم بانه سيفصل الجنوب عن الشمال مهما كلفه الامر ورغما عن انف الجميع ..شاهد بالصورة الرد الصاعق من ابن سلمان ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8350688داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وهو يحمل على صدره العلم اليمن. Advertisements وظهر في الصورة “بن سلمان”، وهو يضع العلم اليمني على شكل وسام على صدره، في أقوى رد سعودي وتأكيد على أن المملكة تقف إلى جانب اليمن ووحدته، وترفض مشاريع التقسيم التي يسعى لها المجلس الانتقالي الجنوبي ومن وراءه الإمارات.

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