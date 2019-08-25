Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي. الوحدة ريال يمني دولارأمريكي الذهب عيار 24 226.4. 29 ريالًا 49.12 $ الذهب عيار 22 26.792.85 ريالًا 45.03$ Advertisements الذهب عيار 21 25.573.1 ريالات 42.98 $ الذهب عيار 18 21.919.8 ريالاً 36.84$ أوقية الذهب 909.160 ريالًا 1.528 $ جنيه الذهب 204.584.8 ريالًا 343.84 $ كيلو الذهب 29.225.805 ريالًا 49.119 $ Advertisements

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