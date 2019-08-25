عاجل.. طيران التحالف يُكثف التحليق في أجواء صنعاء 

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب صنعاء - الخليج 365 حلق طيران التحالف العربي، صباح اليوم الأحد ، في أجواء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكر مراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء ما بعد التاسعة و27 دقيقة صباحاً بحسب التوقيت المحلي. Advertisements ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات أم لا حتى لحظة كتابة الخبر. وتقصف مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم وعرباتهم في مختلف محافظات الجمهورية وأوقعت تلك الغارات العديد من الخسائر البشرية والمادية التي تتكتم مليشيا الحوثي عنها. Advertisements

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