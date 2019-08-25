ميليشيا الإخوان تنهب المؤسسات الحكومية والخاصة في شبوة

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر يمنية وشهود عيان في مدينة عتق بمحافظة شبوة، إن ميليشيا الإصلاح نهبت المؤسسات الحكومية والخاصة في المدينة.
ووفقا لموقع 24، أفاد شهود العيان، بأنهم شاهدوا سيارات نقل متوسطة وعلى متنها أثاث، ومستلزمات مكتبية، ومنزلية في طريقها إلى مأرب، وفق ما ذكر موقع "عدن تايم" اليوم السبت.
وتزامن ذلك مع دفع ميليشيا الإصلاح عناصرها للسيطرة على مدينة عتق في شبوة، الجمعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.