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ميليشيا الإخوان تنهب المؤسسات الحكومية والخاصة في شبوة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ميليشيا الإخوان تنهب المؤسسات الحكومية والخاصة في شبوة

كتب

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر يمنية وشهود عيان في مدينة عتق بمحافظة شبوة، إن ميليشيا الإصلاح نهبت المؤسسات الحكومية والخاصة في المدينة.

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ووفقا لموقع 24، أفاد شهود العيان، بأنهم شاهدوا سيارات نقل متوسطة وعلى متنها أثاث، ومستلزمات مكتبية، ومنزلية في طريقها إلى مأرب، وفق ما ذكر موقع "عدن تايم" اليوم السبت.

 

وتزامن ذلك مع دفع ميليشيا الإصلاح عناصرها للسيطرة على مدينة عتق في شبوة، الجمعة.

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