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رويترز: إيران تؤكد أن الممرات الملاحية لن تكون آمنة إذا توقفت صادراتها النفطية

الأحد 25 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من قبل، محذرا واشنطن من زيادة الضغط على طهران في مواجهة غاضبة بين الخصمين اللدودين.



جاء ذلك فيما قال وزير خارجيته محمد جواد ظريف، إن طهران قد تأتي بأفعال غير متوقعة ردا على السياسات الأمريكية "غير المتوقعة" في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روحاني أثناء اجتماع مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، "تعلم القوى العالمية أنه في حالة توقف النفط تماما وانخفاض صادرات إيران النفطية إلى الصفر فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل".

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وأضاف في التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي للزعيم الأعلى، "لذلك فإن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم".

وزاد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق الدولي الذي يستهدف تحجيم طموحات إيران النووية وبدأت في زيادة العقوبات. ونددت إيران بالعقوبات الجديدة ووصفتها بأنها "حرب اقتصادية".

وفي كلمة بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بدا أن ظريف يستخدم نبرة مشابهة لروحاني.

وقال "التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترامب أن يأتي أفعالا غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة".