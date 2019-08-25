بن حبريش: ننأى بحضرموت بعيداً عن الصراعات لتبقى مستقرة لأهلها

الشيخ عمرو بن حبريش

كتب الخليج 365

عرب الشيخ عمرو بن حبريش وكيل اول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع عن حرص جميع الحضارم على النأي بحضرموت بعيداً عن الصراعات لتبقى آمنة مستقرة بأهلها. وقال في منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "من منطلق حرصنا الدائم المستمر وخطواتنا الثابتة ولا زالت مثل ما كانت.. فإننا نجدد موقفنا الثابت والداعم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة". مؤكداً دعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتوجهاتها الحكيمة. وجاء في المنشور: "من منطلق حرصنا الدائم المستمر وخطواتنا الثابتة ولا زالت مثل ما كانت.. فإننا نجدد موقفنا الثابت والداعم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وكذلك دعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتوجهاتها الحكيمة. وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة من بلادنا فإننا ننأى بحضرموت بعيداً عن كل هذه الصراعات لتبقى آمنة مستقرة بأهلها. والتوجه بكل الجهود نحو تحقيق أهداف عاصفة الحزم التي أتت من أجلها المعركة الحقيقية تجاه القضاء على التمرد الحوثي".



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