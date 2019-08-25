قال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس أن المجلس لن سيثأر لما حدث في عتق. وكتب لملس تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "حربنا مع التطرف والإرهاب واقتلاعهم ضرورة مهما اشتد الألم وماحدث في عتق فجر اليوم واستقدامهم مليشيات من خارج شبوة سيسجل في ذاكرة التاريخ والبادي اظلم". وأضاف: "الحرب سجال، والأيام دول، وإن انتصروا اليوم فلن نترك الثأر غدًا .. موعدنا عتق".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لملس: لن نترك الثأر لما حدث في عتق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.