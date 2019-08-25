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الأرصاد يوجه تحذير هام لمواطني 9 محافظات يمنية: هذا ما سيحدث في الساعات القادمة

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج و تعز جنوبا حتى صعده شمالا، مصحوبة بالعواصف الرعدية.



و أوضح في نشرته أن الأمطار ستمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لتشمل محافظتي (الضالع، البيضاء) و أجزاء من محافظات (أبين، شبوة، حضرموت).

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كما توقع أن تشتد غزارة هطول الأمطار على المناطق الواقعة شرق الحديدة و شمال تعز و غربي محافظتي إب و ذمار.

و أشار الى استمرار نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المناطق الصحراوية، حيث تعمل على أثارة الأتربة و الغبار مع درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار.

و لفت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية و ارتفاع الموج خاصة على أرخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و أجزاء من السواحل الجنوبية.

وبين بأن هذه الرياح ستعمل على أثارة الأتربة و الغبار خاصة على السواحل الجنوبية.

وهطلت أمطار خير وبركة خلال الساعات الماضية على محافظات الحديدة وعمران وصنعاء وحجة وتعز واب وذمار.