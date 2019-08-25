شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة حتى أسفل الظهر .. فنان مشهور يهنئ زوجته بـ(صورة فاضحة) وحديث نبوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5769801هنأ الفنان اللبناني رامي عياش، اليوم السبت، زوجته داليدا عياش بمناسبة عيد ميلادها بطريقة مبتكرة. ونشر رامي عياش عبر حسابه على انستغرام، صورة زوجته عارية الظهر، وعلق عليها كاتبًا الحديث النبوي: “إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم – عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم”.5769801

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