شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تنشر (فيديو جديد) وتهدد بفضيحة: ريحة جسمك معفنة.. أفضح أكثر؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 4516202لقت الراقصة الاستعراضية سما المصري، على الحلقة التي سببت جدل كبير للإعلامية ريهام سعيد في برنامجها صبايا الخير والتي تحدثت فيها عن السمنة والأشخاص أصحاب الأجسام الكبيرة والبدينة.
وقال سما المصري في مقطع فيديو موجهة رسالتها لريهام سعيد: "نسيتي ريحة جسمك وعرقك وانتي عارفة وأنا عارفة كده كويس اتلمي أحسن ما أفضحك أكتر من كده".
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