شكرا لقرائتكم خبر عن تعلن رغبتها في الزواج في ظل وجود زوجها وتنشر (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5589056ظهرت الفنانة الكويتية أبرار في مقطع فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيه وهي تشاهد عبر هاتفها صوراً لزينة ومجوهرات خاصة بالعرائس. وتعليقاً على الصور أشارت إلى رغبتها في أن تصبح عروساً لافتة إلى أن هذه المظاهر لم تكن تتوفر في فترة زواجها.

وأضافت ممازحة: “على أيامنا ما كان في كده ليش؟ أنا اعترض أبي عرس ثاني. بتزوج بعد مرة. لا شكلي فيه الرابعة. راجلي للحين على ذمته أنا”.5589056