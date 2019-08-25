شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو الصيد العسكري الثمين الذي عثر علية ابطال الجيش الوطني في المواقع التابعة لـ"المجلس الانتقالي" .. شـاهـد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6998463أعلنت قوات الجيش الوطني تطهير جميع المواقع العسكرية التابعة لما يسمى بـ" بالمجلس الانتقالي" في مدينة عتق بعد اكمال السيطرة على مقر المجلس ومبنى الامن السياسي ومبنى الأشغال العامة بمدينة عتق. وقال مصدر عسكري إن اشتباكات عنيفة الان بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا في الخطوط الدولية الرابطة بين شبوة وحضرموت من الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة عتق. واشار المصدر الى سيطرة الجيش على مواقع الميلشيات في الكريبية والجشم ومفرق الجابية في محيط المدينة . Advertisements وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، بحماية الممتلكات العامة والخاصة في مدينة عتق عاصمة المحافظة. وقال محافظ شبوة في تغريدة له على حسابه في تويتر" نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة .

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