توتر في منطقة التربة بتعز اثر مقتل شاب في البيرين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
اقدمت قوات الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح، امس السبت، على قتل شاب في منطقة البيرين بمديرية التربة محافظة تعز.
وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات التي شكلتها حكومة هادي قتلت المواطن وليد عبدالمجيد، أحد أبناء منطقة كلابة في مدرسة البيرين بعد اطلاق الرصاص عليه واردائه قتيلا.
وأوضحت المصادر أن الأهالي يقطعون خط تعز التربة، للمطالبة بالقتلة، فيما لا يزال الوضع مرشحاً للتصعيد بين الأهالي ومليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح.
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