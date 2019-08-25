شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جدا..شخصية عالمية مشهورة جدا تمسح بكرامة القيادات الاماراتية الأرض وترفض الاعتراف بدولتهم الصغيرة ( تعرف على الشخصية العالمية بالاسم والصورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2174280شنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام هجوما لاذعا على مسؤولي الامارات وعلى رأسهم ضاحي خلفان ردا لتطاولهم على الشرعية وعلى رأسهم هادي. فكتبت منشورا على صفحتها بالفيسبوك تقول فيه :

البذاءات التي يطلقها شيوخ الإمارات عبر حساباتهم الشخصية وحسابات أقرب مقربيهم بحق الرئيس هادي فظيعة للغاية، ولا يتصور أحد أن يقولها عاقل فضلا عن مسؤولي دول!!

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اختلف مع هادي وسأقول فيه مالم يقله مالك في الخمر، وأنا أرى بلادي تتفتت على يد تحالف جاء بحجة إعادة شرعيته، فيما هو من يشرعن له هذا التفتيت!!

لكنني أعتبر أن أي إساءة له من قبل صعاليك إمارات الساحل العماني إساءة شخصية لي ولكل يمني!!

شسع نعل هادي وأي يمني تزدرونه وتسيؤون إليه بكل أمرائكم ، من محمد بن زايد حتى أصغر صغير.2174280