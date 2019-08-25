وردنا الان ..حادثة مفجعة في شبوة تصيب الرئيس هادي بالحزن الشديد وتنسيه الانتصارات العظيمة والهزائم المتلاحقة لقوات الانتقالي وسحقهم في كل الجبهات

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عدن - ياسمين التهامي - 2268695اصيب الرئيس هادي بالحزن الشديد بالفاجعة التي نقلت اليه بعد الاعلان رسميا عن وفاة الشخصية الشبوانية الدكتور صالح شيخ سنيد .

وبهذا المصاب الجلل والحادثة المفجعة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور صالح شيخ سنيد الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء الوطني.

وعبر نائب الرئيس في برقيته التي بعثها إلى أولاد وأهل وذوي الفقيد وكآفة آل سنيد، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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