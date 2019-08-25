شكرا لقرائتكم خبر عن في رسالة مبطنة للشرعية.. قرقاش: السعودية هي من تقرر بقائنا في التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9947366قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش الأحد، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات واليمن مثال واضح. وكتب في موقع "تويتر"، قائلاً "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة"، وهي رسالة مبطنة للشرعية بانها ليس لها الحق بتقرير بقاء ام مغادرة التحالف. وتابع "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".9947366

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