شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري شهير : يعترف تعاطيت المخدرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6749380 فجر الفنان المصري أحمد مجدي علي مفاجأة صادمة خلال إستضافته ببرنامج تلفزيوني حيث أكد أنه كان يتعاطى مخدرات بفترة المراهقة. وقال: "كانت لدي رغبة لإثبات نفسي بالمدرسة وإتجهت للمخدرات وكنت أحصل على مصاريف الدروس الخصوصية لشراء المخدرات واتهرب من الدروس". وأضاف: "عندما علمت عائلتي بهذا الأمر تراجعت على الفور لانني شعرت بألم نفسي لديهم لذلك قررت التوقف عن كل هذه التصرفات الخاطئة ". 6749380

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