شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دحر الانقلابيين من شبوة .. الفريق علي محسن يخرج عن صمته ويوجه رسالة هامة لأنصاره ويتحدث عن إنجاز تاريخي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4177865كتب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت ، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ، تحدث فيها عن مشاركته في تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام مطلع الثمانينيات. وقال محسن: «في مثل هذا اليوم من العام 1982م قمنا مع كوكبة من خيرة رجال اليمن من مؤسسي المؤتمر وصناع الميثاق الوطني بتأسيس المؤتمر الشعبي العام». Advertisements واشار الى انه «يأمل أن يحافظ المؤتمر على لحمته تحت قيادة الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني مع بقية القوى الوطنية». ويحتفل المؤتمر الشعبي العام في 24 من اغسطس كل عام بذكرى تأسيس الحزب. يأتي ذلك تزامنًا مع دحر الانقلابيين من محافظة شبوة وتطهيرها من مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.4177865

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