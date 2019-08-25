شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبائل أبين تعلن النفير العام ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وتغلق الطرقات في وجهه وتتوعده بهزيمة قاسية وتصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1299158تداولت وسائل إعلام محلية وعربية بيان لــ “قبائل محافظة أبين”، أعلنت فيه، النفير العام لمواجهة الانفصاليين المدعومين من الإمارات.

وفي البيان أعلن رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، الشيخ وليد الفضلي النفير العام لمواجهة قوات الإنتقالي.

وقال الشيخ الفضلي إن أبين “لن تقبل الإذلال والتعسف أو التهميش وهي صانعة الانتصارات”.

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ودعا الفضلي إلى مواجهة قوات “الملجلس الإنتقالي الجنوبي” وقطع الطريق وخطوط الإمداد عنهم.

وأكد أنهم لن يقبلوا بـ”جحافل الارتزاق”، وأنهم قدموا خيرة رجالهم في مواجهة الحوثي ومكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة”.

وأضاف: “لسنا من يداس علينا ولن تكون أبين جسورا للمرتزقة ومن على شاكلتهم”.

ووجه الشيخ الفضلي قبائل أبين على “الضرب بيد من حديد كل تلك الجحافل التي تحاول إذلال أبين ورجالها”.

واختتم بيانه بالقول: “النصر آت.. والعاقبة للمتقين”.

وكانت مصادر محلية قالت أن مسلحون موالون للحكومة الشرعية نصبو كمينا مسلحا لتعزيزات تابعة لميليشيات الحزام الأمني بالقرب من مديرية المحفد، في أبين، كانت في طريقها إلى محافظة شبوة، التي تشهد قتالات شرسا بين القوات الحكومية وقوات انفصالية تعرف بـ” النخبة الشبوانية”.

وفي وقت سابق سيطرة قوات الإنتقالي، على معسكرات تابعة لقوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية، التابعة للحكومة الشرعية، عقب معارك عنيفة مع القوات الحكومية.1299158