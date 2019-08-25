المجلس الانتقالي يعترف : القاعدة تساند حكومة هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

اعترفت قيادات في المجلس الإنتقالي الجنوبي عن مشاركة تنظيم القاعدة في مساندة حكومة هادي لا سيما في المواجهة الجارية في محافظة شبوة.

وكتب ناشطون في تغريدات على موقعهم في شبكات التواصل الاجتماعي أن عناصر القاعدة قامت بقطع خطوط إمداد قوات الانتقالي من أبين إلى شبوة.

مؤكدين أن عناصر القاعدة شاركت بكثافة الى جانب مليشيات حزب الإصلاح المنضوية في صفوف قوات هادي في عتق .. حيث أظهرت صور عناصر وقيادات القاعدة وهي تقاتل مع قوات هادي في شبوة .

كما اكدت قيادات الانتقالي أن مليشيات هادي قامت بالدفع بعناصر إرهابية قدمت من البيضاء ومأرب وابين، الى عتق.

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ووثق ناشطون صوراً تظهر عناصر من تنظيم القاعدة، يقاتلون في صف قوات هادي ضد قوات النخبة،

وقد شكل ظهور أحد التكفيريين في معسكر تابع لحكومة هادي في شبوة، ردة فعل كبيرة لا سيما وأن القيادي في تنظيم القاعدة والمطلوب للولايات المتحدة الأمريكية “أبو البراء البيضاني” هو من انتشرت صورة على الانترنت وهو يقود مليشيات هادي في شبوة.

وأوضحت مصادر في المجلس الانتقالي إلى أن البيضاني ظهر في كلية النفط بشبوة وهو يقود مليشيات هادي، فيما وصل عدد من فرق القناصة التابعة للإخوان إلى مدينة عتق قادمة من مأرب للمشاركة في معارك شبوة ضد مليشيا الانتقالي.

يذكر بأن السعودية والامارات اعتمدت على التنظيمات التكفيرية للقتال في صفوف حكومة هادي وذلك خلال معاركها السابقة مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدد من المحافظات اليمنية.