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قبائل أبين تفاجئ الامارات وتعلن الحرب على المجلس الانتقالي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

أعلنت عدد من القبائل اليمنية محافظة أبين، النفير العام لمواجهة من اسمتهم الانفصاليين المدعومين من دولة الإمارات.

وقال رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، الشيخ وليد الفضلي، إن أبين “لن تقبل الإذلال والتعسف أو التهميش، وهي صانعة الانتصارات”.

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ودعا الشيخ الفضلي في بيان له، فجر الأحد، إلى مواجهة ما وصفهم “مرتزقة الإمارات”، وقطع الطريق وخطوط الإمداد عنهم. في إشارة إلى قوات “الحزام الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من أبوظبي.

وأردف قائلا: “لسنا من يداس علينا، ولن تكون أبين جسورا للمرتزقة ومن على شاكلتهم”.

وحث الشيخ الفضلي قبائل أبين على “الضرب بيد من حديد كل تلك الجحافل التي تحاول إذلال أبين ورجالها”.

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