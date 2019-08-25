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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلان سعودي طارئ حول طرد الامارات من التحالف .. وصحيفة عكاظ تنشر فجر اليوم هذا الاعلان الصادم

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، ومشيرا إلى أن اليمن مثال واضح لذلك. وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن استمرار الإمارات في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد فضيحة.. ملك دولة إسلامية يطلق زوجته بعدما شاهدها في فيديو إباحي .. شاهد الفيديو صحيفة بريطانية تكشف المستور ...« محمد بن راشد» يحيط قصره بسياج عال لمنع زوجاته وبناته من الهرب .. تفاصيل صادمة يعيشها حاكم دبي بعد هروب زوجته الاميرة هيا Advertisements فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد عاجـــل : صحيفة عكاظ تنشر الان خبر عاجل عن طرد الامارات من التحالف العربي .. ماذا قال الوزير الاماراتي انور قرقاش ؟ عاجـــل : الملك يتخذ قرارا صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه ----------------------------------------- وقال الوزير أنور قرقاش: «ومن واقع علاقة الإمارات الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه». وشدد قرقاش على أن ارتباط الإمارات بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعة أبوظبي الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي.

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