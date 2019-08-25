شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الملك يتخذ قرار صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال النائب الأردني، حازم المجالي إنَّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اتخذ قرارا مباشرا بطرد السفير السوري منالأردن على خلفية قضية تحرشه بفتاة سورية.



وبحسب صحيفة سرايا الأردنية، فإن السفير حاول تجنيد فتاة سورية في الأردن من أجل التجسس على شخصيات أردنية، وعندما رفضت تحرّش بها جسديا، لتقوم على إثرها بتقديم بلاغ ضدّه وفضحه أمام السلطات الأردنية، منوها أنه تم طرده لأنه تجاوز الأعراف الدبلوماسية.

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كما توعدّ المجالي، بكشف تفاصيل الملف قريبا، فيما لم يصدر أي تعليق من عمان أو سفارة النظام عن هذا الاتهام حتى اللحظة.



وكان المجالي قد وجه رسالة إلى النظام السوري ردًا على إهانة سليمان، قائلا " المزاودون في سوريا يتناسون أن الجيش الأردني ومعه الجيش العراقي هو من حمى دمشق، ولو تركت الأمور لقيادات الصوت المرتفع والجعجعة في دمشق لكان الصهاينة على حدود العراق".



كما أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن نظام الأسدتبرأ من سفيره السابق لدى الأردن، بهجت سليمان، في محاولة لإرضاء حكومة عمّان.

وبحسب الصحيفة فإن جهة رسمية داخل نظام بشار وجهت براءة سياسية من سليمان في ظل التلاسن المستمر بينه وبين أردنيين.



وجاءت الرسالة الرسالة متضمنة : " أنتم طردتموه من عمان ولم يستقبله الأسد حتى اللحظة، ولم يتم تعيينه بأي موقع رسمي، هو مواطن سوري يقيم الآن في بيروت، وليس ناطقًا باسم النظام، وبإمكانكم مقاضاته".



وقد بدأت حدة التواتر بين المملكة ورجل بشار حينما تسبب خطأ غير مقصود صدر عن إحدى مذيعات قناة المملكة التلفزيونية الأردنية الشهيرة، بوصفها جيش النظام السوري بجيش الاحتلال السوري، في وقت سابق، بردود فعل كبيرة لدى السفير السوري الأسبق في الأردنبهجت سليمان.



ورغم اعتذار قناة المملكة الأردنية عن الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه، إلا أن السفير السوري تعمّد الإساءة إلى للمملكة، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، واصفا المملكة الهاشمية بــ"الهشمية" بدون ألف، بالإضافة إلى تطاوله على العائلة الحاكمة بالأردن ردا على الخطأ غير المقصود، محاولا إهانة العائلة الحاكمة، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل الأردنيين.



كما سخر الشاعر والكاتب السوري ماهر شرف الدين من السفير السوري قائلا : "على ذمّة النائب الأردني ، فإنّ سبب طرد السفير #بهجت_سليمان هو قضية "تـحرّش جنـسي"!! وتعهَّد المجالي بنشر الوثائق التي تثبت صحّة كلامه.



وأضاف : " يبدو بأنّ السفير المطرود الذي كان موفداً في مهمَّة "تحرُّش سياسي" بالأردن... اندمج بالمهمَّة أكثر من اللازم وتحرَّش بالنساء والأطفال".