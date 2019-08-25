قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي يلتقي الشيخ رئيس مؤتمر حضرموت الجامع

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود كتب Advertisements الخليج 365 التقى صاحب قائد القوات المشتركة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في مكتبه بالرياض الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ورئيس حلف قبائل حضرموت.

وخلال اللقاء أطلع صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة من الشيخ بن حبريش عن اوضاع حضرموت معبرا عن شكره لجهود التحالف العربي بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية . من جانبه رحب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود بوكيل أول حضرموت مبديا استعداد بلاده على مواصلة دعمها في كافة الجوانب. Advertisements

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