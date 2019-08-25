الحامد: أبين قادرة على تجاوز الصعوبات وزرع البسمة والأمل في نفوس أبنائها

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الأحد 25 أغسطس 2019

أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد

كتب الخليج 365

أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، أن أبين كانت وستظل انموذجاً للإبداع والتميز في مختلف المجالات، وقادرة على تجاوز التحديات والصعوبات وزرع البسمة والأمل في نفوس أبنائها.

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جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بالحفل الخطابي والتكريمي السنوي للعام الدراسي 2018 - 2019م الذي أقامته مدارس النهضة النموذجية بمدينة جعار بمديرية خنفر في محافظة أبين، وأشاد الحامد، بالجهود والأنشطة التعليمية لمدارس النهضة كنموذج يجب أن تحتذي به بقية مدارس محافظة أبين.

تخلل الحفل فقرات متنوعة شملت وصلات إنشادية ومشاهد تمثيلية وريبورتاج مصور عن أنشطة مدارس النهضة، وتكريم محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين ومدير عام التربية والتعليم في أبين الدكتور وضاح المحوري ورعاة الحفل بدرع مدارس النهضة، وكذا تكريم المعلمين المتميزين وأوائل الطلاب بالهدايا العينية.