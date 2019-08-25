شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان "بن سلمان" يكشر عن انيابه ويوجه ضربة قاصمة لـ"بن زايد" ويطيح باكبر مشروع اماراتي في اليمن .. ”شاهد” الضربة الموجعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9225550تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وهو يحمل على صدره العلم اليمن.



وظهر في الصورة “بن سلمان”، وهو يضع العلم اليمني على شكل وسام على صدره، في أقوى رد سعودي وتأكيد على أن المملكة تقف إلى جانب اليمن ووحدته، وترفض مشاريع التقسيم التي يسعى لها المجلس الانتقالي الجنوبي ومن وراءه الإمارات. ​​​​​​​ Advertisements 9225550

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