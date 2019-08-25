شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. نتائج أولية من معارك عتق حتى هذة اللحظة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تواصلت المعارك الدائرة في عاصمة عتق بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي وسط سيطرة كاملة ومحكمة لقوات الجيش الوطني على مركز مديرية عتق وضواحيها.

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ومع إحتدام الاشتباكات بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي مع القوات الحكومية في ضواحي مدينة عتق مساء اليوم السبت، وصلت تعزيزات للنخبة الشبوانية إلى مفرق الصعيد على بعد 20 كيلو متر من عتق عاصمة محافظة شبوة.

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وقالت مصادر محلية لشبكة أبابيل نت ان القوات الحكومية امنت الخط الدولي الرابط بين عتق ومنفذ الوديعة بالكامل بعد دحر قوات الانتقالي والسيطرة على جميع مواقعة .

مع اندلاع اليوم الثالث من معارك شبوه بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي باتت الصورة أكثر وضوحا.

وبحسب مصادر عسكرية تمكنت قوات الجيش اليمني الوطني من فرض سيطرتها الكلية على قاعدة ومعسكر (مرة) غرب مدينة (عتق) ومعسكر (حراد) ومعسكر (الشبيكة) ومعسكر (ثماد) واغتنام العتاد العسكري لمتمردي المجلس الانتقالي وقوات النخبة .

وقال شهود عيان عززت شهاداتهم مقاطع فيديو وصور إن منطقة (عتق) ومداخل المنطقة ومحيطها محررة بشكل كامل.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني الوطني يسيطر على نقطة كهرباء (الكريبية) ومفرق الجابية، وعلى (معسكر الشهداء) في السوداء غرب عتق .

وتحدثت مصادر متطابقة عن انسحابات كبيرة في صفوف أفراد النخبة الشبوانية ومتمردي المجلس الانتقالي .

‏كما تحدث سكان محليون عن انهيار وهروب جميع وحدات المجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية في (عتق) ولم يعد لهم اي تواجد عسكري .

وقال مصدر في الجيش اليمني الوطني إن الجيش صادر أربعة أطقم بعتادها العسكري تابعه لأفراد النخبة والمجلس الانتقالي في نقطة (العلم) في الخط الدولي الرابط بين محافظة ⁧(شبوة) مع ⁩منفذ (الوديعة).