مؤتمر حضرموت الجامع يؤكد على النأي بالمحافظة عن الصراعات ويجدد موقفه الداعم للشرعية

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الأحد 25 أغسطس 2019
مؤتمر حضرموت الجامع
كتب
الخليج 365
عقدت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع مساء أمس (السبت) بمدينة المكلا، اجتماعا استثنائيا برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ محمد عوض البسيري.
وكُرّس الاجتماع للوقوف أمام التطورات والأوضاع المستجدة على الساحة و ما صاحبها من اضطرابات أمنية و عسكرية مؤكدًا على النأي بحضرموت عن هذه الصراعات والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي الوقت نفسه فان مؤتمر حضرموت الجامع يثمن ويجدد موقفه الداعم لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في كافة توجيهاته ومواقفه.
وأشار المجتمعون إلى أن المؤتمر منفتح على الحوار والتشاور مع الجميع لما فيه مصلحة حضرموت، وفق لمخرجاته التي لبت تطلعات الحضارم في الداخل والمهجر ولما فيه عزتهم وكرامتهم، لافتا إلى أن اية مفاوضات او تفاهمات او لقاءات لا تشارك فيها حضرموت ممثلة بمؤتمرها الجامع لا يعني أهل حضرموت لا من قريب ولا من بعيد.
وأشاد المجتمعون بالدور الكبير الذي اضطلع به التحالف العربي والشراكة معه بما يخدم الأهداف كافة ، موضحين أن أمن واستقرار حضرموت هو من أمن واستقرار أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي.
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