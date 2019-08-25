شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الإماراتي ‘‘المزروعي’’ الذي وصف الرئيس اليمني بألفاظ نابية ؟؟ شاهدوا الفضيحة المدوية التي وقع فيها باسم فتاة كويتية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5444068وفي الأيام الأخيرة ظهر المزروعي مهاجمًا اليمن واليمنيين والرئيس عبدربه منصور هادي واصفًا إياه بألفاظ نابية مقززة لا تتجاوز مواضع عورة المرأة في سقوط غير مسبوق يكشف قلة التربية لدى مقربي حكام الإمارات من إعلاميين ومستشارين ومسؤولين، ولعل أبرزهم مستشار ولي عهد أبوظبي المحتجز في واشنطن "جورج نادر" المتورط في قضايا أخلاقية مع أطفال.

لم يكتفِ مرتزقة أبوظبي بالإساءة لدولة واحدة أو حاكم واحد بل تجاوزوا كل الحدود وظهروا بوسائل وطرق مختلفة لإخراج ما بداخلهم من القبح والدناءة.

أمل بنت جاسم الحساب الإماراتي الذي بدأ يغرد حديثا، تقريبا منذ بداية شهر أبريل الماضي، والذي نشط في الفترة الأخيرة لمهاجمة سلطنة عمان و شخص السلطان قابوس نفسه، في محاولة لبث الفتنة و الفرقة بين أوساط الشعب العماني، فمن يتابعه منذ بدايته يعلم إنه حساب إماراتي ولا علاقة له بالكويت ولا بنت الكويت.

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جميع التغريدات تتماشى مع تغريدات المزروعي نفسه، فمهاجمة السلطنة عبر هذا الحساب الحديث بدأت بالتوازي مع مهاجمة المزروعي، ولم تهاجم من قبل، و الدليل الأقوى أن الحساب أخطأ عندما أطلق على الشعب الكويتي “الشقيق“، على إعتبار أن أمل بنت جاسم هي كويتية فكيف تصف الشعب الكويتي بأنه الشقيق في تعليقها على أحد المواضيع.

لكن عند كشف هذا الأمر ذهب صاحب الحساب الإماراتي الغبي الى التغريدة القديمة وشطبها فورا، فهي الآن غير متاحة ولكن الدبور احتفظ بصورة التغريدة.

أمل بنت جاسم مع التعليمات التي وصلت لكافة اللجان الإلكترونية المتخصصة، بدأت بالتركيز على سلطنة عمان، ولا تجد أي تغريدة عن الكويت إلا بعد إنفضاح أمر صاحب الحساب الإماراتي، فأعاد نشر بعض التغريدات من بعض الصحف عن الكويت .

ووصلت الوقاحة في هذا الحساب الإماراتي وهذه الهجمة التي تأتي بتوقيت مدروس من قبل شيطان العرب، وصلت إلى السلطان قابوس بعدما كانت على بعض المواقف و بالتلميح فقط.

فقد نشر الحساب الإماراتي تغريدة لا تقل قذارة عن تغريدات المزروعي ولا عن كبيرهم الذي علمهم القذارة، بحق السلطان قابوس، ولاقت هجوما عنيفا من النشطاء سواء في الكويت أو السلطنة وتم فضح هذا الحساب وكشفه للعامة، لأن الذباب الإماراتي معروف حتى في الكذب فاشل.