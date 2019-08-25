شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عاجل لدولة عظمى في معارك عتق وتكشف عن قوة ضخمة بكل عتادها من مقاتلين وسلاح.. هذا مايحدث حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3541039وكالة المانية تقطع الشك باليقين وتكشف الواقع : هذه هي القوات المسيطرة على جميع المواقع العسكرية في شبوة

أكد مصدر قبلي يمني، اليوم السبت، سيطرة قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية، على جميع المواقع العسكرية التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة شبوة شرقي اليمن.

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وقال أمين جربوع، شيخ قبلي في شبوة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معسكرات تتبع قوات النخبة الشبوانية في مدينة عتق عاصمة المحافظة، "وهي معسكر الشهداء، وثماد، ومٌرة، ومعسكر حراد".

وأكد جربوع أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على جميع النقاط الأمنية والمنافذ المؤدية لمدينة عتق.

وأشار جربوع إلى أن قوات المجلس الانتقالي حشدت قواتها مجدداً واستقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه عتق، في محاولة لاستعادة ما خسرته خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش الحكومي.3541039