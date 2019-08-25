شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة : الحوثي يدخل على الخط ويعلن : المعركة في شبوة مصيرية.. شاهد العلاقة المفضوحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8040972قال حسين العزي نائب وزير الخارجية فيما يسمى حكومة الحوثي بصنعاء إن معركة شبوة تعتبر المعركة الأكثر أهمية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.



وكما تروج المليشيات التابعة للإمارات، وصف القيادي الحوثي المعارك بأنها بين ‘‘الانتقالي والإصلاح’’ رافضًا إدانة الانفصاليين مما يؤكد واحدية الهدف بين انقلابيي الشمال والجنوب، وهو ما تؤكده تصريحات الطرفين. Advertisements وقال العزي في تغريدة بحسابه على توتير اطلع عليها "ناس تايمز": لأسباب جغرافية وعسكرية وسياسية واقتصادية وقانونية تعتبر معركة شبوة المعركة الأكثر أهمية بين الانتقالي وحزب الاصلاح.



وتابع إنها بالفعل المعركة التي يمكن وصفها بالحاسمة باعتبارها المعركة الإستراتيجية التي ستحدد مصير ومستقبل طرفي المعركة.8040972

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