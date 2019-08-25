جرائم العدوان السعودي تتواصل في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته، السبت، جرائمه في اليمن عبر غاراته وقصفه الصاروخي والمدفعي على الاحياء السكنية في عدد من المحافظات مخلفا ضحايا ودمارا كبيرا في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي الحديدة استشهد شاب في منطقة السطور بمديرية زبيد إثر إصابته بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان.

وقصفت قوى العدوان بأكثر من 35 قذيفة مدفعية على أحياء متفرقة من المدينة ومدينة الشباب في شارع الـ90 .

واستهدف المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي قرية دار ناجي في مديرية حيس في حين قصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من المديرية.

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وقصفت قوى العدوان بـ50 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

وواصلت قوى العدوان قصفها بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على كلية الهندسة ومسجد مجاور لها في منطقة 7يوليو السكنية.

وفي حجة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 8 غارات على مديرية حرض.

وفي صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 4 غارات على منطقة عطان.