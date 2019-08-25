شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد

حالة من الغضب أثارتها ملك الكاشف ، المتحولة جنسيًا والناشطة في حقوق الأقليات الجنسية في مصر، بعد إعلان زواجها من إحدى صديقاتها، وذلك في أول علاقة زواج من هذا النوع، معلنة الأمر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ملك عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”: “أنا اللي جوزي مدلعني أرول الجوب يولعلي .. بلاش بنات يعملو كومنتات عشان بتغير ويلكوم بالرجاله عادي”.

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه :

مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد

فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد

عاجـــل : صحيفة عكاظ تنشر الان خبر عاجل عن طرد الامارات من التحالف العربي .. ماذا قال الوزير الاماراتي انور قرقاش ؟

عاجـــل : الملك يتخذ قرارا صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه

عاجـــل : وكالة المانية تقطع الشك باليقين وتكشف الواقع : هذه هي القوات المسيطرة على جميع المواقع العسكرية في شبوة

Advertisements

عاجل : صور اوليه للسفير الذي تم طرده من المملكة بعد فضيحته الجنسية .. شاهد الفتاة التي تحرش بها

شاهد : صحيفة امريكية تفتح ملف فضائح الشيخ محمد بن راشد منذ طفولته حتى هروب الاميرات ، وتنشر فيديو صادم لابنته الاميرة لطيفة .. خفايا واسرار

عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

صور اباحية لسفير دولة عربية في المملكة ،،، والملك يتخذ قرارا حازم بطردة .. شاهد

-----------------------------------------

وكانت نيابة أمن الدولة، قد أخلت سبيل ملك الكاشف، المتحولة جنسيًا، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بعد أن وجهت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، واستخدام موقع شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

وتم القبض على ملك الكاشف، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية 1 مارس، وسبق وقامت مصلحة السجون بالكشف الشرجي عليها، باعتبار انها من المتحولين جنسيًا للتعرف على هويتها الجنسية، ليتم التعامل معها على هذه الأساس داخل السجون.



يذكر أن عمر محمد، محامي ملك “المتحولة جنسيًا”، قال إنها محتجزة في الحبس الانفرادي بقسم شرطة الهرم، وذلك بعد 3 أيام من عدم التمكن من معرفة مكان احتجازها.



