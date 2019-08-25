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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحيفة عكاظ تنشر الان خبر عاجل عن طرد الامارات من التحالف العربي .. ماذا قال الوزير الاماراتي انور قرقاش ؟

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، ومشيرا إلى أن اليمن مثال واضح لذلك. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد عاجـــل : صحيفة عكاظ تنشر الان خبر عاجل عن طرد الامارات من التحالف العربي .. ماذا قال الوزير الاماراتي انور قرقاش ؟ عاجـــل : الملك يتخذ قرارا صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه عاجـــل : وكالة المانية تقطع الشك باليقين وتكشف الواقع : هذه هي القوات المسيطرة على جميع المواقع العسكرية في شبوة Advertisements عاجل : صور اوليه للسفير الذي تم طرده من المملكة بعد فضيحته الجنسية .. شاهد الفتاة التي تحرش بها شاهد : صحيفة امريكية تفتح ملف فضائح الشيخ محمد بن راشد منذ طفولته حتى هروب الاميرات ، وتنشر فيديو صادم لابنته الاميرة لطيفة .. خفايا واسرار عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام صور اباحية لسفير دولة عربية في المملكة ،،، والملك يتخذ قرارا حازم بطردة .. شاهد ----------------------------------------- وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن استمرار الإمارات في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. وقال الوزير أنور قرقاش: «ومن واقع علاقة الإمارات الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه». وشدد قرقاش على أن ارتباط الإمارات بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعة أبوظبي الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي.

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