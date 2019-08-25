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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكالة المانية تقطع الشك باليقين وتكشف الواقع : هذه هي القوات المسيطرة على جميع المواقع العسكرية في شبوة

أكد مصدر قبلي يمني، اليوم السبت، سيطرة قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية، على جميع المواقع العسكرية التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة شبوة شرقي اليمن. وقال أمين جربوع، شيخ قبلي في شبوة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معسكرات تتبع قوات النخبة الشبوانية في مدينة عتق عاصمة المحافظة، "وهي معسكر الشهداء، وثماد، ومٌرة، ومعسكر حراد". ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد عاجـــل : صحيفة عكاظ تنشر الان خبر عاجل عن طرد الامارات من التحالف العربي .. ماذا قال الوزير الاماراتي انور قرقاش ؟ عاجـــل : الملك يتخذ قرارا صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه عاجـــل : وكالة المانية تقطع الشك باليقين وتكشف الواقع : هذه هي القوات المسيطرة على جميع المواقع العسكرية في شبوة Advertisements عاجل : صور اوليه للسفير الذي تم طرده من المملكة بعد فضيحته الجنسية .. شاهد الفتاة التي تحرش بها شاهد : صحيفة امريكية تفتح ملف فضائح الشيخ محمد بن راشد منذ طفولته حتى هروب الاميرات ، وتنشر فيديو صادم لابنته الاميرة لطيفة .. خفايا واسرار عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام صور اباحية لسفير دولة عربية في المملكة ،،، والملك يتخذ قرارا حازم بطردة .. شاهد ----------------------------------------- وأكد جربوع أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على جميع النقاط الأمنية والمنافذ المؤدية لمدينة عتق. وأشار جربوع إلى أن قوات المجلس الانتقالي حشدت قواتها مجدداً واستقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه عتق، في محاولة لاستعادة ما خسرته خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش الحكومي.

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