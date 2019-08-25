شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مليشيات " الانفصال " ترعب الشرعية وتهاجم بكل قواتها على معقل الرئيس " هادي " في هذه المحافظة ( تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7053255بعد انقلابها على الحكومة اليمنية في عدن في العاشر من الشهر الحالي، بدأت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالتوسع صوب أبين معقل الرئيس هادي فجر يوم الثلاثاء، فاقتحمت معسكرات تابعة للحكومة الشرعية، وانتشرت في المدينة، ثم اتجهت نحو محافظة شبوة، مما دفع بعض المحللين للاعتقاد بوجود تبادل أدوار بين السعودية والإمارات.

ووفقا لمصادر يمنية تحدثت للجزيرة نت، فإن المجلس الانتقالي أرسل عشرات المدرعات والعربات العسكرية من عدن إلى أبين، وشددت الحصار على معسكر الشرطة العسكرية في منطقة الكود، مما أدى لنفاد الذخيرة وسقوط عدد من الجرحى.

Advertisements

وبعد أكثر من 12 ساعة من المواجهات، قام قائد المعسكر بالتسليم والمغادرة برفقة بعض قواته باتجاه منطقة لودر.

وتزامن ذلك مع مواجهات عنيفة شهدتها مناطق مختلفة بمدينة زنجبار، حيث لم تنجح الوساطات التي بذلتها وجاهات قبلية واجتماعية من أجل تجنب الدخول في معارك بالمدينة التي ينحدر منها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأكدت مصادر أمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من طرفي الحزام الأمني والقوات الحكومية، كما أصيب مدنيان إثر المواجهات في زنجبار، وحالة أحدهما خطيرة.

ولا يتردد المجلس الانتقالي في إظهار رغبته بالتوسع حول عدن أبين، فهو يؤكد أنه سينتزع باقي المحافظات الجنوبية خلال الأيام القادمة، وذلك على لسان قيادات المجلس منذ انقلاب عدن.

بالمقابل اكتفى وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بنشر تغريدات على تويتر تستنكر انقلاب المجلس الانتقالي في عدن وتصعيده بمحافظة أبين.

وظهر الناطق باسم التحالف السعودي الإماراتي ليتحدث عن إخلاء قوات المجلس الانتقالي لعدد من المواقع الحكومية، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم المجلس الانتقالي الذي قال إن ما جرى يندرج ضمن تفاهمات مع التحالف لتسليم بعض المرافق الخدمية في عدن.7053255