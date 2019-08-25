قوات هادي تقتل شاب في عتق حاول منعهم من نهب محل صرافة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
اقدمت قوات هادي على قتل الشاب ( وليد باجمال ) صاحب شركة صرافة وذلك اثناء محاولتها نهب محل الصرافة في سوق عتق القديم بمحافظة شبوة.
وقال شهود عيان ان عناصر تابعة لقوات هادي القادمة من محافظة مأرب قتلت (باجمال) بعد اطلاقه الرصاص على الجنود الذين حاولوا كسر محل ( شركة باجمال للصرافة) لنهبها وسرقة ما فيها.
واضاف الشهود العيان ان الشاب وليد حاول منع الجنود من نهب محله الا انه تعرض لإطلاق الرصاص الحي مباشرة من عدة مسلحين وأردوه قتيلاً امام محله وقاموا بكسر المحل ونهب كل ما فيه.
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