ورد الان : اول تدخل صارم للمجتمع الدولي لايقاف المجلس الانتقالي عند حده (تفاصيل هامة)

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عدن - ياسمين التهامي - 4584207اكد وزير الإعلام ، معمر الإرياني، مساء السبت، إن «الحكومة ماضية في حفظ الأمن والسلم الأهلي وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي»
واشار الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»، أنه سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة.
ولفت وزير الإعلام إلى أن أمن واستقرار بلاده وسلامة أراضيه «ثوابت وطنية» لا يساوم فيها اليمني مهما تكالبت عليه الأزمات واشتدت المصائب.4584207
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