شكرا لقرائتكم خبر عن عاجــل : حضرموت تفاجئ المجلس الانتقالي وتفجر مفاجأة مدوية وتهدده الاقتراب من الاقليم الحضرمي خط احمر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5368363جدد وكيل اول محافظة حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش ، التأكيد على موقف حضرموت الثابت والداعم للشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .

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وقال بن حبريش في منشورا على حسابه



( من منطلق حرصنا الدائم المستمر وخطواتنا الثابتة ولا زالت مثل ما كانت.. فإننا نجدد موقفنا الثابت والداعم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكذلك دعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتوجهاتها الحكيمة.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة من بلادنا فإننا ننأى بحضرموت بعيداً عن كل هذه الصراعات لتبقى آمنة مستقرة بأهلها.

والتوجه بكل الجهود نحو تحقيق أهداف عاصفة الحزم التي أتت من أجلها المعركة الحقيقية تجاه القضاء على التمرد الحوثي".

الشيخ عمرو بن حبريش

وكيل اول محافظة حضرموت

رئيس حلف قبائل حضرموت

رئيس مؤتمر حضرموت الجامع )



وفي السياق ذاته حذر الشيخ عبدالله صالح الكثيري عضو مجلس الشورى اليمني و شيخ مشائخ الكثيري ورئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت ، المجلس الانتقالي المتمرد الاقتراب من حدود الاقليم الحضرمي .

وقال الشيخ الكثيري : «نرفض رفضا قاطعا المجلس الانتقالي " المتمرد" واقترابه من حدود الإقليم الحضرمي خطاً أحمراً ، و ما جرى في عدن منذ أسابيع ليس إلا تكراراً للهمجية القبلية. )



ووجه الشيخ الكثيري نداء لجميع ابناء حضرموت حاضره وباديه ، طالبهم بالتصدي للفئة الضالة التي تدفع إلى المهالك كما يفعلون بأنفسهم وشعبهم .5368363