شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تعرف على المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني حتى الان (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8211548كشف مصدر قبل قليل من مدينة شبوة ،عن أهم النقاط والمعسكرات والمقرات التي تمت السيطره عليها من قبل قوات الجيش والامن الذي كانت بيد مليشات المجلس الانتقالي وعن المعدات والاليات العسكرية التي تم احراقها والاستيلاء عليها ، حتى الساعة 9 مساء من يومنا هذا السبت الموافق 24 أغسطس وهي:

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معسكر مره ،معسكر ثماد ،معسكر الشهداء ،معسكر الكريبية،ثكنة الجابيه ،نقطة الكهرباء نقطة المصينعة ،معهد السويدا الذي يعتبر إمداد نقاط النخبة.

المرافق المدنيه التي حولتها النخبه الى ثكنات عسكريه.

مقر المجلس الانتقالي في عتق ،مبنى الاذاعة ،مكتب الصناعة والتجارة ،مكتب ارضي وعقارات الدولة ،مكتب المالية، المؤسسة الاقتصادية.

المعدات والاليات العسكريه التي تم إحراقها والاستيلاء عليها :

احراق مدرعه ، السيطره على اربع مدرعات اخرى، 14 طقم مسلح تابع للنخبه بيد الجيش والامن، 2 مدفع b 10.8211548