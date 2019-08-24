شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تعرف على المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني حتى الان (الاسماء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 8211548كشف مصدر قبل قليل من مدينة شبوة ،عن أهم النقاط والمعسكرات والمقرات التي تمت السيطره عليها من قبل قوات الجيش والامن الذي كانت بيد مليشات المجلس الانتقالي وعن المعدات والاليات العسكرية التي تم احراقها والاستيلاء عليها ، حتى الساعة 9 مساء من يومنا هذا السبت الموافق 24 أغسطس وهي:
آخر الاخبار من "الخليج 365"
معسكر مره ،معسكر ثماد ،معسكر الشهداء ،معسكر الكريبية،ثكنة الجابيه ،نقطة الكهرباء نقطة المصينعة ،معهد السويدا الذي يعتبر إمداد نقاط النخبة.
المرافق المدنيه التي حولتها النخبه الى ثكنات عسكريه.
مقر المجلس الانتقالي في عتق ،مبنى الاذاعة ،مكتب الصناعة والتجارة ،مكتب ارضي وعقارات الدولة ،مكتب المالية، المؤسسة الاقتصادية.
المعدات والاليات العسكريه التي تم إحراقها والاستيلاء عليها :
احراق مدرعه ، السيطره على اربع مدرعات اخرى، 14 طقم مسلح تابع للنخبه بيد الجيش والامن، 2 مدفع b 10.8211548
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : تعرف على المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني حتى الان (الاسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.