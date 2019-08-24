شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : المنطقة الثالثة تفاجئ الانتقالي وتدفع بتعزيزات ضخمة واسلحة ثقيلة الى عتق لهذه المهمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6346051دفعت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم السبت، 24/آب/2019م، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور عتق بمحافظة شبوة. وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، في تغريدة على "تويتر"، إن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور عتق. آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements وأوضح الرحبي أن التعزيزات تضم مدرعات واطقم واسلحة وذخائر، لمواجهة تعزيزات مليشيات الانتقالي الانقلابية المدعومة من الإمارات التي تم ارسلها من عدن .6346051

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