شبوة النفطية تكشف عن الوجه القبيح لحزب الاصلاح وحكومة هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

قال ناشطون يمنيون ان احداث شبوة الأخيرة كشفت مره اخرى عن الوجه القبيح لحزب الإصلاح الذي رفض الانخراط الكامل في معارك حجور شمال اليمن فيما سارع الى الدفع بكل قوته لإعادة السيطرة على محافظة شبوة .

واكد الناشطون في تغريدات – رصدها الخليج 365 – أن نائب هادي، الجنرال علي محسن الأحمر ووزير دفاعهم المقدشي ارسلوا تعزيزات ضخمة ونوعية من مأرب للسيطرة على محافظة شبوة النفطية، فيما سارعوا الى السيطرة على المحافظة النفطية .

الناشط أبو احمد القحيم وفي تغريدة على تويتر علق قائلاً : عندما طلب من قوات الأحمر وألوية حزب الاصلاح تعزيز وانقاذ حجور وكذلك ال حميقان، لم تحرك هذه الألوية جندي واحد

بدوره قال الإعلامي ياسر اليافعي في تغريدة على صفحته بتويتر : فعلاً خذلوا حجور وخذلوا البيضاء، وخذلوا صنعاء ولكنهم يعرفون طريق منابع النفط في شبوة .