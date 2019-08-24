تراند اليوم : عاجل: سقوط رابع معسكرات الانفصاليين في ”شبوة“ بيد القوات الحكومية

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عدن - يزيد التهامي - عاجل: سقوط رابع معسكرات الانفصاليين في ”شبوة“ بيد القوات الحكومية
السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
سيطرت القوات الحكومية، مساء اليوم السبت 24 اغسطس/آب، على معسكر ”حراد“ في محافظة شبوة جنوب اليمن.
مصادر عسكرية قالت أن ”القوات الحكومية سيطرت على المعسكر بعد انسحاب اللواء السادس نخبة شبوانية منه“.
وكانت قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة في الجيش اليمني استكملت، صباح اليوم، السيطرة على مدينة عتق ومرافقها الحكومية بالإضافة إلى مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة، بعد تأمين نقطة الكهرباء "الكريبية" ومفرق الجابية.
كما سيطرت على معسكري العلم والشهداء في ضواحي المدينة، وتقدمت في الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر واستعادت نقاطاً عسكرية في منطقة نوخان وجوارها.
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