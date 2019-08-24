شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قوات الجيش تعثر على كنز ثمين في مبنى الانتقالي بشبوة .. والزبيدي وبن بريك يستنفرون جهودهم قبل نشر... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قوات الجيش تعثر على كنز ثمين في مبنى الانتقالي بشبوة .. والزبيدي وبن بريك يستنفرون جهودهم قبل نشر الفضيحة .. شاهد اول ما تم تسريبه مساء اليوم

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تعثر على كنز ثمين في مبنى الانتقالي بشبوة .. والزبيدي وبن بريك يستنفرون جهودهم قبل نشر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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