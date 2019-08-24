شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حضرموت تقول الان كلمة الفصل .. إعلان مفاجئ وتاريخي وتحذيرا صارم «الاقتراب من هذا الامر خط احمر» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حضرموت تقول الان كلمة الفصل .. إعلان مفاجئ وتاريخي وتحذيرا صارم «الاقتراب من هذا الامر خط احمر»

جدد وكيل اول محافظة حضرموت ورئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش ، التأكيد على موقف حضرموت الثابت والداعم للشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .

وقال بن حبريش في منشورا على حسابه ، رصدة موقع "الميناء نيوز" :

( من منطلق حرصنا الدائم المستمر وخطواتنا الثابتة ولا زالت مثل ما كانت.. فإننا نجدد موقفنا الثابت والداعم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكذلك دعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتوجهاتها الحكيمة.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة من بلادنا فإننا ننأى بحضرموت بعيداً عن كل هذه الصراعات لتبقى آمنة مستقرة بأهلها.

والتوجه بكل الجهود نحو تحقيق أهداف عاصفة الحزم التي أتت من أجلها المعركة الحقيقية تجاه القضاء على التمرد الحوثي".

الشيخ عمرو بن حبريش

وكيل اول محافظة حضرموت

رئيس حلف قبائل حضرموت

رئيس مؤتمر حضرموت الجامع )

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه :

مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد

عاجـــل : الملك يتخذ قرارا صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه

عاجل : صور اوليه للسفير الذي تم طرده من المملكة بعد فضيحته الجنسية .. شاهد الفتاة التي تحرش بها

Advertisements

شاهد : صحيفة امريكية تفتح ملف فضائح الشيخ محمد بن راشد منذ طفولته حتى هروب الاميرات ، وتنشر فيديو صادم لابنته الاميرة لطيفة .. خفايا واسرار

عـــــاجـــــل : الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قبل قليل قرار تاريخي لم يسبقه اي ملك من قبل (تفاصيل القرار)

عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

صور اباحية لسفير دولة عربية في المملكة ،،، والملك يتخذ قرارا حازم بطردة .. شاهد

-----------------------------------------



وفي السياق ذاته حذر الشيخ عبدالله صالح الكثيري عضو مجلس الشورى اليمني و شيخ مشائخ الكثيري ورئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت ، المجلس الانتقالي المتمرد الاقتراب من حدود الاقليم الحضرمي .

وقال الشيخ الكثيري : «نرفض رفضا قاطعا المجلس الانتقالي " المتمرد" واقترابه من حدود الإقليم الحضرمي خطاً أحمراً ، و ما جرى في عدن منذ أسابيع ليس إلا تكراراً للهمجية القبلية. )



ووجه الشيخ الكثيري نداء لجميع ابناء حضرموت حاضره وباديه ، طالبهم بالتصدي للفئة الضالة التي تدفع إلى المهالك كما يفعلون بأنفسهم وشعبهم .