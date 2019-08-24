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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحيفة امريكية تفتح ملف فضائح الشيخ محمد بن راشد منذ طفولته حتى هروب الاميرات ، وتنشر فيديو صادم لابنته الاميرة لطيفة .. خفايا واسرار

نشرت صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية مقالاً موسعاً عن حياة أمير دبي وحاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك عن ثروته وتطويره إمارة دبي وجعلها واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً وتقدماً، ويتحدث المقال عن قضية هروب الأميرات وهروب ابنتيه الأميرة لطيفة والأميرة شمسة وهروب زوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين إلى بريطانيا مؤخراً، ويعتبر الشيخ محمد بن راشد السبب الأول في تقدم وزيادة ثروات دبي وجعلها عالمية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كتاب بعنوان "قصتي" الخاص ب محمد بن راشد والذي استحضر فيه السيرة الذاتية للشيخ محمد: "ولد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 15 يوليو 1949م، ويعد الابن الثالث للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي من عام 1958م حتى وفاته في عام 1990م، وكانت والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، ابنة الحاكم السابق لأبو ظبي المجاورة، الشيخ حمدان.

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وذكرت الصحيفة أن محمد بن راشد عندما كان طفلاً، كان يعشق الخيول، وهو شغف لا يزال يحتفظ به حتى الآن، وكان يشارك في سباقات الخيل مع أصدقائه على رمال شاطئ الجميرا في دبي.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ركوب الخيل

وجاء في الكتاب أن الشيخ محمد درس سنواته الأولى في دبي، حيث التحق بمدرسة الأحمدية حتى سن العاشرة، وانتقل بعدها إلى مدرسة الشعب، ثم أنهى تعليمه المدرسي في مدرسة دبي الثانوية، وفي عام 1966م، كما فعل معظم حكام الخليج الحاليين أكمل محمد تعليمه الجامعي في بريطانيا، حيث التحق بمعهد بيل التعليمي في كامبريدج عندما كان عمره 17 عامًا.

ووفقا للصحيفة، استذكر محمد في كتابه أنه لم يكن يملك المال عندما كان يعيش في كامبريدج وقد كتب قائلاً: " اعتدت أن أكل الدجاج مرة واحدة في الأسبوع فقط وأتجاوز وجبات الغداء أحيانًا لشراء القهوة لأصدقائي، والأهم من ذلك، شراء تذكرة القطار حتى أتمكن من الذهاب لمشاهدة سباق الخيل الذي أحبه ".

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وكذلك جاء في سيرته الذاتية، أن الشيخ محمد بن راشد غادر كامبريدج وأتم تدريبه العسكري في مدرسة ضباط المونسنيات في ألدرشوت، وتخرج بمرتبه الشرف حيث تم تكريمه بسيف الشرف، وهي المرتبة الأرفع الرتب تمنح لأفضل طالب أجنبي، وأنه بعد فترة وجيزة سافر محمد إلى إيطاليا للتدريب كطيار.

جامعة كامبريج في بريطانيا

وفي سيرته الذاتية التي نقلتها الصحيفة الأمريكية عن كتاب قصتي، قال محمد عن تدريباته: " لقد تعهدت بعدم العودة إلى دبي إلا إذا كنت قادرًا جسديًا وعقليًا وعسكريًا على تحمل كل شيء "، لكن تدريبه العسكري توقف عندما اتصل به والده بالمنزل وجعله قائد شرطة دبي في نوفمبر 1968م.

وفي كتاب "قصتي"، كتب محمد: قال والدي:" اجتماع مهم للغاية، حالاً، ولذلك عدت إلى المنزل على متن أول رحلة في اليوم التالي ".

وقالت الصحيفة، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البالغ من العمر 22 عامًا وأحد أفراد العائلة الملكية، في عام 1971م لم يكن حاكماً بعد لإمارة دبي، لكن بعد مرور 48 عامًا، أصبح أقوى رجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس وزراءها، وحاكماً لدبي، والتي تعتبر واحدة من أكثر مدن العالم ازدهارًا وتقدماً.

وأضافت الصحيفة، أن السلوك الشخصي للشيخ محمد كان موضع تساؤل بعد هروب ابنته الأميرة لطيفة في مارس 2018م ثم زوجته السادسة، الأميرة هيا بنت الحسين في يونيو عام 2019م.

الأميرة لطيفة ابنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وأشارت صحيفة بيزنس إنسايدر، إنه خلال سنوات محمد بن راشد الأولى في ستينيات القرن الماضي، لم تكن الإمارات العربية المتحدة التي نعرفها اليوم موجودة في الأساس، فقد كانت مجرد محمية بريطانية لسبع مشيخات تسمى " الولايات المتصالحة "، ملفتتاً إلى أن بعد 150 عامًا، تخلى البريطانيون عن السيطرة على المنطقة في عام 1971م، ثم تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر عام 1971م، وتم ترقية محمد بعمر 22 عامًا، إلى منصب وزير الدفاع.

وتحدثت الصحيفة عن زواج محمد بن راشد قائلةً: " إن الشيخ محمد، في عام 1979م، تزوج من الشيخة هند بنت مكتوم، زوجته الأولى، وهي أيضا ابنه عمه التي أنجب منها 12 طفلاً، فالجدير بالذكر أن الشيخ محمد لديه 23 طفلاً في المجموع من ست زوجات، مضيفتاً أن حمدان بن محمد آل مكتوم، أحد أولاده الستة، والذي ولد عام 1982، هو وريث عرش الشيخ محمد وولي عهد دبي.

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن في السبعينيات من القرن الماضي، حرصت جميع الإمارات المستقلة حديثًا على التحديث والتطور بأسرع ما يمكن، باستخدام النقود التي يتم الحصول عليها من حقولها النفطية الغنية، مشيرتاً إلى أنه في أكتوبر 1990م، توفي والد الشيخ محمد، راشد بن سعيد آل مكتوم، عن عمر يناهز 78 عامًا، وكان خلفه شقيق الشيخ محمد، الشيخ مكتوم.

الشيخ محمد بن راشد حول دبي من قرية صيد إلى مدينة أغنى أغنياء العالم

وذكرت الصحيفة أن دبي بدأت في التقدم بخطواتها حيث أصبح شقيق محمد الشيخ مكتوم ولي عهد دبي في يناير عام 1995م، و في عام 1996م، جلب محمد حبه لسباق الخيل إلى دبي، مطلقاً كأس دبي العالمي عام 1996م، حيث ما زال يقام السباق في ميدان سباق الخيل حتى اليوم، مع جائزة حالية قدرها 12 مليون دولار للفائز، والتي تعتبر أكبر جائزة في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ مكتوم، شقيق محمد وحاكم دبي توفى بنوبة قلبية في يناير عام 2006م، وأصبح محمد حاكماً لدبي من بعده، ملفتتاً إلى أنه في اليوم التالي من وفاة الشيخ مكتوم، انتخب المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد نائباً لرئيس الإمارات.

الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم

وأوضحت الصحيفة أنه تحت حكم الشيخ محمد بن راشد، أصبحت دبي المركز المالي للشرق الأوسط، وفي عهده اكتملت مشاريع دبي الأيقونية مثل جزر النخيل وبرج خليفة وفندق برج العرب، وبرج خليفة الذي يعتبر أطول برج في العالم، يبلغ طوله 2717 قدمًا ويحتوي على 16 طابقًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقود دبي الآن نحو "الرؤية 2021"، وهي خطة وضعها عام 2010م لتعزيز ثروات دبي مرة أخرى، وتركز خطة رؤيته على تشجيع الابتكار، وإشراك الشباب، والتنمية البشرية، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وإقامة الحكم الرشيد في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والعلم ".

ونوهت الصحيفة إلى أن دبي اعتمدت في بداياتها على إيرادات احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي، إلا أنه يمثل 5٪ فقط من إيرادات الإمارة في الوقت الراهن.

ووفقاً للصحيفة، أن محمد بن راشد نشر كتابه الأول في أبريل 2006م، والذي يطلق عليه "رؤيتي: التحديات في سباق التميز" ويحكي قصة طفرة تطور دبي.

هروب الأميرات من دبي

ولفتت صحيفة بيزنس إنسايدر إلى أنه عام 2000م، هربت الشيخة شمسة، إحدى بنات الشيخ محمد، من منزل الشيخ الريفي في الريف البريطاني، وأعيدت قسراً إلى دبي، وكانت أول الهاربين من أعضاء العائلة الملكية الثلاثة الذين سيهربون لاحقاً، ولم يتم رؤية شمسة في العانة منذ ذلك الحين.

وتابعت الصحيفة: أن "سمعة الشيخ محمد بن راشد تضررت عندما فرت ابنته الأميرة لطيفة في مارس 2018م، مشيرةً إلى سوء معاملة والدها لها، وفي مقطع فيديو تم تسجيله قبل محاولة الفرار، زعمت الشيخة لطيفة أنها سجنت منذ عدة سنوات وتعرضت لمعاملة سيئة جداً من قبل والدها، بمساعدة مدربها للفنون القتالية والذي كان جاسوساً فرنسياً سابقاً، حيث استقلت لطيفة يختًا يرفع علم الولايات المتحدة وأبحرت به إلى ميناء غوا في الهند، قبل أن تستعيدها القوات الخاصة الإماراتية".

وتصدرت القضية عناوين الصحف، لكن الشيخ محمد زعم أن الجاسوس السابق هيرفيه جوبرت خطف لطيفة وخطط لابتزازه للحصول على فدية، ولم تظهر الأميرة للعلن كذلك منذ ذلك الحين، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

هروب الأميرة هيا بنت الحسين إلى بريطانيا

وسلطت صحيفة بيزنس إنسايدر على قضية زواج وهروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم، قائلةً: "في أبريل في عام 2004م، تزوجت الأميرة هيا البالغة من العمر 24 عامًا، الأخت الغير شقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني، من الشيخ محمد، الذي كان يبلغ من العمر 55 عامًا وقتها، وكانت الأميرة هيا فارسة خيل رياضية محترفة، ومثلت الأردن في أولمبياد سيدني 2000م.

الأميرة هيا بنت الحسين أثناء مشاركتها في سياق للركوب الخيل

وبدورها، نقلت الصحيفة عن موقع الأميرة هيا بنت الحسين على الإنترنت: "كانت الرياضة جزءًا مهيمنًا في حياة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا منذ الطفولة، فبعد أن جربت قوة وأهمية الرياضة شخصياً، تعمل بلا كلل لمنح الآخرين، وخاصة الأطفال الصغار، تجربة مماثلة".

وكانت الأميرة هيا زوجة الشيخ محمد الصغرى، وكان لديهم طفلان هما الابن زايد البالغ من العمر 7 سنوات، وابنته الجليلة البالغة من العمر 11 عاماً.

وأضافت الصحيفة: أنه قبل زواج الشيخ محمد بالأميرة هيا، تزوج أربع نساء أخريات على الأقل، لكن لا يُعرف الكثير عنها. وأسماء زوجاته هم الشيخة رندة بنت محمد البنا، والشيخة ديليلا العلا، واليونانية زوي غريغوراكوس، والشيخة حورية بنت أحمد المعش.

وفي سياق أخر، في يونيو عام 2019م، هربت الأميرة هيا من دبي متجهة إلى لندن، بعد أن علمت بالقصة الحقيقية لهروب الأميرة لطيفة ابنه الشيخ محمد بن راشد.

وذكرت الصحيفة أن الشيخ محمد قد أبلغ الأميرة هيا من قبل أن الأميرة لطيفة اختطفت من قبل الجاسوس الفرنسي السابق هيرفيه جوبيرت، بينما في الواقع تم تجنيد جوبرت لمساعدة الأميرة لطيفة على الهروب، كما هو موثق في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن هروبها.

الأميرة هيا بنت الحسين برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأطفالهم

وقالت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية إن الأميرة هيا علمت "حقائق مقلقة" حول محاولة الشيخة لطيفة الهرب مما جعلها لم تعد تشعر بالأمان مع زوجها.

ووفقاً للصحيفة، رفعت الأميرة هيا دعوى قضائية مطالبةً بحضانة طفليهما في المحكمة البريطانية العليا، وفي 30 يوليو 2019م، استضافت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بينما كانت تقيم في قصرها بكينسنغتون في بريطانيا، والذي تصل قيمته إلى 107 ملايين دولار، أي ما يعادل 85 مليون جنيه إسترليني.